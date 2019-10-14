بإطلالة أنيقة.. دينا الشربيني مع عمرو دياب في السعودية (فيديو وصور)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة دينا الشربيني برفقة المطرب عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض.

ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع المطرب عمرو دياب في السعودية بإطلالة أنيقة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقام النشطاء بتداول الصور والفيديو فيما بينهم لإعجابهم الشديد بفستان دينا الشربيني الأسود وألوان المكياج الهادئة.

حضرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، ونالت إعجاب الكثيرين بإطلالتها





وخطفا عمرو دياب ودينا الشربيني الأنظار منذ لحظة دخولهما القاعة، ووقفا أمام الكاميرات وهما ممسكان بأيدي بعضهما.





صور الهضبة مع دينا الشربيني



