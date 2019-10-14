بإطلالة أنيقة.. دينا الشربيني مع عمرو دياب في السعودية (فيديو وصور)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
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ظهرت الفنانة دينا الشربيني مع المطرب عمرو دياب في السعودية بإطلالة أنيقة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي وقام النشطاء بتداول الصور والفيديو فيما بينهم لإعجابهم الشديد بفستان دينا الشربيني الأسود وألوان المكياج الهادئة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة دينا الشربيني برفقة المطرب عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض.
فيديو دينا الشربيني وعمرو دياب
حضرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، ونالت إعجاب الكثيرين بإطلالتها
وخطفا عمرو دياب ودينا الشربيني الأنظار منذ لحظة دخولهما القاعة، ووقفا أمام الكاميرات وهما ممسكان بأيدي بعضهما.
صور الهضبة مع دينا الشربيني
وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، فيما حضر من مصر النجم محمد رمضان، وشيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج جمال العدل.
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