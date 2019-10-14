"الأرصاد" للمصريين: 20 أكتوبر موعد الاستغناء عن التكييفات



وأشار "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك ظهور للسحب المتوسطة والمنخفضة على أغلب الأنحاء، وسيصاحبه سقوط للأمطار على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، حيث أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس.



ونوه بأنه يمكن الاستغناء عن التكييف اعتبارا من 20 أكتوبر، موضحا أن فصل الخريف فصل انتقالي يتميز بالتقلبات الجوية الحادة، مضيفا بأنه بداية من 21 ديسمبر ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن والمحافظات على مستوى جمهوية:



القاهرة: 23 33

شبين الكوم: 22 33

دمنهور: 22 32

شرم الشيخ: 26 35

الغردقة: 25 34

مرسى علم: 25 34

نخل: 19 32

بني سويف: 22 32

أبو سمبل: 29 40



قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل الجوية، إن هناك انخفاض طفيف في درجات الحررة على كل أنحاء الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة على السواحل الشمالية إلى 29 درجة، وعلى القاهرة والوجه البحري إلى 30 درجة.