طلب إحاطة لوزير الإسكان حول توقف مشروعات الصرف الصحي المتوقفة





قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما.







تقدم ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن مشروعات الصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية.وطالب "طوبيا" في طلبه، بحصر هذه المشروعات، ووضع آلية لاستئناف العمل فيها مرة أخرى، وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، ووضع جدول زمنى بناء على ذلك، والالتزام بالتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة، موضحًا أن هناك العديد من مشروعات الصرف الصحى التى تم توقف العمل فيها على مستوى الجمهورية، بعضها بدأ العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات وتوقف العمل فجأة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك قاعدة بيانات بكافة المشروعات، تتضمن نسبة الأعمال، والنسبة المتبقية، وأسباب التوقف، والاعتماد المالى المطلوب للانتهاء من هذه الأعمال.واقترح عضو مجلس النواب، عدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال، شريطة أن يتم الانتهاء من الأعمال المسندة إليها، ويتم تحديد الأولويات في استئناف الأعمال، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائمة بالفعل، وضرورة مراعاة الأماكن الأكثر احتياجا في التنفيذ.ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر.قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي.وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة.تضم أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورر.