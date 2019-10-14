اسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. 55 جنيهًا للحمام و25 للسمان

اسعار الدواجن اليوم





شهدت اسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-10-2019 ارتفاعا طفيفا في بعض الاسواق، ويأتى ذلك بعد التراجع الكبير الذى تشهده اسعار الدواجن خلال الفترة الحالية بسبب انخفاض حركة البيع واالشراء في الاسواق وشهدت الدةاجن اقبال كبير من المستهلكين بعد انخفاضها الحالى مما ترتب عليه ارتفاع طفيف وتختلف أسعار الدواجن في الاسواق باختلاف المناطق وجاءت الاسعار كما يلي:

سجلت اسعار الدواجن اليوم في المزرعة نحو 20 جنيها بالمزرعة لتصل إلى النستهلك بنحو 24-25 جنيها للدواجن البيضاء، فيما سجل سعر الدواجن البلدى نحو 30 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 35-36 جنيها بحسب المنطقة، فيما بلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 31 و33 جنيهًا، وتختلف الاسعار بإختلاف المناطق، ليتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 60 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.





اسعار كرتونة البيض في الاسواق اليوم

شهد سعر كرتونة البيض حالة من الارتفاع خلال تعاملات اليوم بالاسواق حيث سجل سعر الكرتونة نحو 34 جنيها من المزرعة بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 40-42 جنيها بحسب المنطقة.



