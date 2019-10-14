محافظ السويس يستقبل وزير الشباب والرياضة بالديوان العام "صور"
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
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أبوبكر عبد المعز
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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مكتبه اليوم الإثنين، بمبنى ديوان عام المحافظة.
وناقش محافظ السويس مع وزير الشباب عن كيفية تدعيم الوزارة عن أبرز المشروعات الرياضية التى ستقام الفترة المقبلة داخل المحافظة مثل بيوت الشباب وإقامة سور لمركز شباب البراجيلى الجديد.
وقام المحافظ بإهداء الوزير درع المحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام.
ومن المقرر أن يتفقد الوزير نادى النوبة ثم تفقد عدد من المنشآت الرياضية بمركز شباب التوفيق ثم حضور ندوة عن حرب اكتوبر بنادي النصر للبترول ثم تفقد عددا من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.
وقام المحافظ بإهداء الوزير درع المحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام.
ومن المقرر أن يتفقد الوزير نادى النوبة ثم تفقد عدد من المنشآت الرياضية بمركز شباب التوفيق ثم حضور ندوة عن حرب اكتوبر بنادي النصر للبترول ثم تفقد عددا من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.
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