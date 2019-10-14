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منتخب مصر يواجه بتسوانا في الاختبار الأول لحسام البدري

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
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منتخب مصر يواجه بتسوانا في الاختبار الأول لحسام البدري
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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يصطدم منتخب مصر بمنتخب بتسوانا في المباراة الودية الأولى لحسام البدري المدير الفني للفراعنة في الساعة السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

 

وتعد مباراة مصر وبتسوانا الضربة الأولى لحسام البدري بعد تولي المسئولية خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل لوداع دور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019.

 

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب المنتخب على العناصر الأساسية مثل محمد الشناوي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وطارق حامد.

 

وينوي البدري الدفع بأحمد حسن كوكا في هجوم المنتخب على حساب حسام حسن مهاجم سموحة وعمر السعيد مهاجم الزمالك في ظل غياب مروان محسن للإصابة.

 

تشكيل مصر المتوقع أمام بتسوانا

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

خط الدفاع : أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمود علاء وعبد الله جمعة

 

خط الوسط : طارق حامد ومحمد النني وحسين الشحات وعبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه


خط الهجوم: أحمد حسن كوكا

 

 

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