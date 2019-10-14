"تعليق الدراسة" يتصدر ترند جوجل السعودية

"تعليق الدراسة" تريند تصدر موقع البحث جوجل في السعودية اليوم الاثنين 14/10/2019، عقب قرار الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع، بـ "تعليق الدراسة" في كافة مدارس المحافظة بنين وبنات للطلبة والعاملين؛ بسبب الأحوال الجوية.





وقد أعلن المتحدث باسم تعليم رجال ألمع ناصر جبلي أمس الاحد عن تعليق الدراسة في كافة مدارس المحافظة، قائلاً : إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدًا الاثنين، موضحًا أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة “بنين بنات” لكل العاملين، متمنيًا السلامة للجميع.





و في وقت سابق، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين من الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها المنطقة، وأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في المنطقة خلال هذه الفترة.



