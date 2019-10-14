في القليوبية.. نجار طعن طليقته بـ"سكين" وسلم نفسه للشرطة

طعن نجار طليقته بسكين مطبخ بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم بالخصوص، وتم نقلها لمستشفى السلام وحجزها للعلاج وأخطرت النيابة للتحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بقيام "ع ع ا" 50 سنة نجار ومقيم قرقشنده – دائرة مركز شرطة طوخ بتسليم نفسه وإبلاغهم بقيامه بالتعدي على طليقته "ع ع ا" 46 سنة عامله بمستشفى الدمرداش بالضرب وطعنها عدة طعنات بسكين مطبخ وتركها بالشقة سكنها بالعنوان المشار إليه، وذلك بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم.





وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود المذكورة مسجاة على أرضية غرفة المعيشة مصابه بعدد 3 طعنات بالظهر وطعنه أسفل البطن من الجهه اليمنى وعثر بجانبها على السكين المستخدم في الواقعة وعليه آثار دماء وتم التحفظ عليها.





وبسؤال نجلهما الطفل "ع. ع. ع" ردد ذات المضمون، وتم نقل المصابة لمستشفى السلام وحجزها للعلاج ولا يمكن استجوابها، وتم التنسيق وفرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم.





وعلي جانب آخر كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة إصابة محام بطلق ناري خلال تواجده في مكتبه حيث تبين أن وراء الواقعة عاطل تشاجر مع المحامي وعمه بسبب الخلافات المالية فحاول المتهم إطلاق الرصاص علي عم المحامي فأصابت الرصاصة المجني عليه، والقي القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وجري نقل المحامي مصابا للمستشفي وتولت النيابة التحقيق.





تلقي العقيد سيد القاضي مأمور قسم أول بنها، بلاغا من مستشفي بنها الجامعي بوصول مصطفي س محام مقيم بقرية جمجرة دائرة مركز بنها مصاب بفرد خرطوش بمنطقة أسفل البطن والفخذ وتم حجزه بقسم الطوارئ تحت الملاحظة وعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لحالته الصحية.





اخطر اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي ودلت التحريات ان وراء إطلاق الرصاص عاطل يدعي حسن ع عاطل علي خلاف مالي مع عم المجني عليه وخلال تواجد المحامي بمكتبه بصحبة عمه دخل عليهم المتهم مطالبا عم المجني عليه بمبلغ مالي لتسوية خلافات بينهما فرفض العم ونشبت مشاجرة بينهما فاخرج المتهم سلاح ناري فرد خرطوش وأطلق منه طلقة صوب العم فأصابت المجني عليه "المحامي".





تمكن المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين وأرشد عن مكان السلاح، وجري التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.





فيما انتقل وانتقل علي الفور طارق جيش وكيل نقابة محامين شمال القليوبية وإبراهيم سمير ومحمد كامل عضوا المجلس للاطمئنان علي حالة المحامي المصاب ومتابعة سير التحقيقات.







