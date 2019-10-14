المكتبة المركزية بجامعة القاهرة تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر





سيتم تكريم السادة الآتي أسمائهم أثناء الاحتفالية:



السيد اللواء نبيل ابو النجا.



(مؤسس الفرقة 999 صاعقة قائد قافلة الجمال الانتحارية بحرب أكتوبر).



الشهيد الحي عبد الجواد سويلم (مصاب حرب الاستنزاف- بتر بالساقين وإحدى ذراعيه وعينيه).



السيد اللواء حسين مسعود (وزير الطيران الأسبق وقائد سرب الطيران بحرب أكتوبر).



السيدة داليا ابنة الشهيد العقيد السيد الحجف.



السيدة ولاء ابنة الشهيد البطل حمدي شلبي (بطل كمين رمانة).



تنظم المكتبة المركزية تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، احتفالية بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون لانتصارات اكتوبر المجيدة، تحت عنوان "روح أكتوبر تتوارثها الأجيال" وذلك اليوم الإثنين الموافق 14/10/2019 فى تمام الثانية عشرة ظهرًا بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية.وتعد هذه الاحتفالية اسهامًا رمزيًا فى إنماء روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا من الطلبة والطالبات، وتتضمن الاحتفالية تكريم بعضا من رموز قواتنا المسلحة وأسر الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية.