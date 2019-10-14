مايلي سايرس ترد على ارتباط زوجها بظهورها مع حبيبها الجديد



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات التي ظهر بها الثنائي أثناء مغادرتهم للأستوديو الخاص بمايلي، والذي يقع بحي San Fernando بمدينة لوس أنجلوس.



ويعد كودي سيمبسون، الرجل الأول في حياة مايلي بعد تركها لزوجها بسبب دخولها في علاقة مع فتاة أخرى، هي كاتلين كارتر.



يأتي ذلك بعد أن قرر النجم الاسترالي الشاب ليام هيمسورث المضي قدما في حياته بعد أزمته الشهيرة مع زوجته السابقة مايلي سايرس، التي انفصل عنها بعد خيانتها له مع فتاة أخرى.



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ليام ظهر الأسبوع الماضي في أول موعد غرامي له برفقة فتاة أخرى، بعد شروعه في إجراءات الطلاق رسميا من مايلي.



وقالت الصحيفة أن الفتاة التي شوهدت مع ليام هي الممثلة الاسترالية الشابة "ماديسون بروان"، وأشهر أعمالها السينمائية فيلم Dynasty.



يأتي ذلك بعد تأكيد المغنية الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس على ارتباطها بكودي سيمبسون بنشرها لصورة لهما معا في وضع حميمي على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ومن اللقطات التي نشرتها مايلي برفقة كودي، صورة لها وهي تنام بجانبه، وكان ممسكا لآلة الجيتار، ووصفت الصحيفة علاقة الثنائي العاطفية بالوضع النفسي المريح الذي طالما احتاجته مايلي بعد ما مرت به في الشهور الماضية.



و أعلنت مايلي سايرس عن انفصالها عن حبيبتها كاتلين كارتر، التي ظهرت وهي تقبلها في وقت لاحق من شهر أغسطس الماضي، ما تسبب في نهاية زواج مايلي من النجم الشاب ليام هيمسورث.



التقطت عدسات المصورين لقطات للظهور الأول للمغنية المثيرة للجدل مايلي سايرس برفقة حبيبها الجديد المغني كودي سيمسبون، بعد تأكيدها لعلاقتها العاطفية به عبر عدد من اللقطات على حسابها الخاص على موقع أنستجرام.