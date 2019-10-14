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عاجل.. وفاة الممثلة السورية نجوى علوان بعد صراع مع المرض

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
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عاجل.. وفاة الممثلة السورية نجوى علوان بعد صراع مع المرض
نجوى علوان
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رانيا ماهر
 
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توفيت الممثله السورية نجوى علوان، بعد صراع طويل مع المرض تاركة وراءها أرشيفا مميزا من الأعمال الهامة في مسيرتها الفنية.


وتخرجت الراحلة من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1990 وشاركت في الأعمال أبرزها مرايا، أبواب الغيم، قلوب صغيرة، التغريبة الفلسطينية، على طول الأيام، الاجتياح، مطلوب رجال، عصي الدمع وغيرها.


وجدير بالذكر أن أخر اعمال الراحلة "مطلوب رجال" و"الحبيب الأول".


مسيرتها الفنية

كانت بداياتها الفنيه عام ١٩٩٢ في مسلسل "السيره العربيه"، لتتوالي أعمالها في العديد من المسلسلات منها "نهارات الدفلي" و"هوي البحر" و"مرايا"، و"أبواب الغيم"، "قلوب صغيرة"، "التغريبة الفلسطينية"، "على طول الأيام"، "الاجتياح"، "مطلوب رجال"، "عصي الدمع" وغيرها.


ومن أفلامها السينمائية "زائره المساء"، "الليل الطويل"، "الأمانة".


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