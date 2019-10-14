كيم كارداشيان تحقق 2 مليون دولار في دقيقتين



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية اللقطات التي نشرتها كيم على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام، وقد حظيت بتفاعل كبير من متابعيها.



ووفقا لمجلة TMZ، فإن كيم كارداشيان حققت خلال الأسبوع الماضي ارباح بقيمة 2 مليون دولار في غضون دقيقتين فقط، بسبب طلبات الحجز الكثيرة التي تلقتها حين قامت بنشر لقطات لها وهي ترتدي عدد من إطلالات ماركة SKIMS.



وقالت صحيفة ديلي ميل أن هذا كان سبب إعادة نشر كيم كارداشيان للقطات جديدة على حسابها على أنستجرام لتشجع متابعيها للإقبال على مزيد من طلبات الحجز.



وأرفقت كيم اللقطات التي نشرتها بموعد الطرح الرسمي لهذه الملابس الجديد بالمتاجر بالأسواق، وذلك بحلول يوم غد الثلاثاء 15 أكتوبر.



وتعد ماركة الأزياء SKIMS، واحدة من الماركات الخاصة التي تمتلكها كيم كارداشيان، كماركة مستحضرات التجميل KKW.



يأتي ذلك بعد أن ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أثناء قيامها بزيارة لدولتها الأم أرمينيا، برفقة أسرتها وأبنائها، وظهرت في إطلالة غجرية مستوحاة من الأصول الأرمينية.



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن كيم كارداشيان قامت بزيارة لأحد المعابد القديمة بأرمينيا، وهو معبد باسم Garni، وكانت برفقتها ابنتها نورث.



وقالت الصحيفة أن زوج كيم كارداشيان، مغني الراب كاني ويست تغيب عن حضور هذه الرحلة الأسرية، في حين ظهر في اللقطات من الزيارة نجلها سينت وابنتها شيكاغو ونجلها بسالم.



وكان الهدف من الزيارة وفقا للصحيفة إجراء طقوس المعمودية لنجل كيم كارداشيان الأصغر بسالم، الذي ولد منذ أربعة أشهر، بمدينة أجدادها.







عادت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان لنشر لقطات جديدة لها تظهر بها مرتدية لعدد من الإطلالات من ماركتها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.