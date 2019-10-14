نيكول كيدمان ومارجو روبي تطلان بالأبيض في العرض الخاص لفيلم "Bombshell"



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهور نجمات الفيلم، وقد ظهر كل من مارجو روبي ونيكول كيدمان بإطلالة بيضاء متطابقة، في حين اختارت النجمة تشارليز ثيرون الظهور بالأسود.



ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.



واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي "روجر آليس"، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.



وقالت صحيفة ديل ميل أن قاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود احتضنت العرض الخاص الذي شمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.



وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم "ميجن كيلي"، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم "جريتشن كارلسون"، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم "كايلا بوسبيسلي".



ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم "روجر إيليس"، والنجم "كيت مكينون"، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم "بيث إيليس"، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم "دوجلاس برنت"، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم "روبيرت موردوك".



واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.







احتفل كل من النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي والنجمة تشارليز ثيرون بالعرض الخاص لفيلمهن الجديد Bombshell، في احتفالية خاصة حضرها مجموعة من النقاد والإعلاميين بكاليفورنيا.