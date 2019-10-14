شوقي غريب يتخذ قرار مفاجئ قبل انطلاق الأمم الإفريقية

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استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم، على الاكتفاء بالمباريات الودية، التي خاضها استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



ويأتي قرار غريب، بعد الإطمئنان على حالة اللاعبين وارتباط عددهم بمباريات مع أنديتهم خلال بطولة الدوري العام، ورغبته في استمرار متابعتهم بالبطولة المحلية.



"المنتخب الأوليمبي يكشف حجم إصابة رمضان صبحي"



وكشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، مدي صحة إصابة رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي.



وطمأن غريب جماهير الأهلي على رمضان صبحي، مؤكدًا أنه تعرض لشد عضلي بسيط ولن تمنعه من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك.



وإستطاع منتخب مصر الأولمبي تحقيق الفوز، على جنوب أفريقيا، بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد.



وصرح شوقي غريب بعد اللقاء إنه اطمأن من الجهاز الطبي على إصابة رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بينه وبين حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، حول ضم اللاعبين.



وأوضح غريب أنه راض عن أداء لاعبيه في مباراتي جنوب أفريقيا، ويعتبرهما إعدادا جيدا لأمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب ضمن المجموعة الأولى بجانب الكاميرون وغانا ومالي، ويبدأ الفراعنة مشوار البطولة أمام مالي، يوم 8 نوفمبر المقبل.



"الأهلي والزمالك يلتقيان في قمة الدوري العام".



ويلتقي الأهلي والزمالك في قمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.



ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.



ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر على ملاعبها يوم 8 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.