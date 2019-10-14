تصريحات السيسي عن "سد النهضة".. أبرز ما جاء بصحف الكويت اليوم

نقلت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ملف سد النهضة الأثيوبى، والتي أدلي بها خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ31، التي نظمتها القوات المسلحة أمس الأحد تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وتحد".





حيث أوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان "السيسى: ألتقي آبي لبحث"سد النهضة" في موسكو.. ولدينا سيناريوهات مختلفة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كشف عن لقاء مرتقب يجمعه برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في موسكو، للحديث في موضوع "سد النهضة"، والتحرك نحو الأمام لحل المشكلة القائمة بشكل أو بآخر، لافتًا إلي أنه لولا ما حدث عام 2011، لكان الوضع قد اختلف الآن بالنسبة لموضوع السد.





وأضافت أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تعمل علي تعظيم المتاح من المياه، عبر محطات تحلية المياه، خصوصًا بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائى، وفقا للمعايير الدولية، مشددًا في الوقت نفسه، علي ضرورة عدم المبالغة في التعليقات حول قضية "سد النهضة" علي مواقع التواصل الاجتماعى، لأن تلك القضايا تحل بالهدوء، خصوصًا مع امتلاك الدولة لسيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذا الوضع.





بدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان "السيسى: سنتعامل مع "أزمة النهضة" باعتدال"، إن الرئيس السيسي حرص علي تهدئة مخاوف المصريين إزاء أزمة "سد النهضة"، مع التذكير بدخول مصر مرحلة الفقر المائي وفقا للمعايير الدولية، حيث أوضح أن الدولة أعدت خطة من 2014، ونفّذ منها ما يقرب من 200 مليار جنيه، عن طريق إعادة تدوير المياه الثلاثية المتطورة، وإنشاء محطات تحلية ضخمة، وذلك ليس من أجل سد النهضة فقط، بل لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة، بغضّ النظر عن السد.





من جانبها، قالت صحيفة "القبس"، تحت عنوان "السيسى: سأبحث "سد النهضة" مع آبي في موسكو"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن التحدي والمخاطر، متواجدان في كل وقت، وأن التحدي الحقيقي هو مقدار تماسك الشعب وعدم الخروج علي الدولة، مشددًا علي أنه لا يوجد تحد قادر علي أن يؤثر في مصر ومستقبلها، إلا عدم تماسك المصريين، بينما الدولة، فتستطيع مواجهة أي مخاطر أخرى.





وأشارت إلي أن الرئيس السيسي أكد أنه لولا ما حدث في يناير 2011، لكان لدي مصر فرصة أفضل للتفاوض حول "سد النهضة"، مشيرًا إلي أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد القضية مجددا خلال مباحثاتهما في موسكو، مع استمرار الدولة في مسارها التفاوضى، والعمل علي إدخال طرف آخر كوسيط.





من جهتها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان "السيسى: من لا يملك جيشًا وطنيًا وسلاحًا عصريًا لا يملك أمنًا"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد أن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا، لا يملك أمنا، مشددًا علي أن انتصارات حرب أكتوبر، باتت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية.





ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "إن مصر دولة محورية في محيط مضطرب.. فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر، التي يرغب من يستهدفها، في إسقاط منطقة بأكملها، وليس دولة فحسب.. إن شعب مصر لم يتغير وقادر علي مواصلة التضحية من أجل وطنه، نحن نمضي في طريقنا بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية"، لافتًا في الوقت ذاته إلي أن الدولة تدرك شدة ما يتحمله المصريون من مصاعب اقتصادية، داعيا المصريين إلي العمل معا من أجل تشييد دولة حديثة عصرية، تمتلك مقومات التقدم والازدهار.





ولفتت إلي أن الرئيس السيسى، حذر من التشكيك أو التقليل من قيمة الجيش المصرى، الذي هو من أبناء المصريين، وأن فقدان الثقة فيه، يعني فقدان الثقة في النفس، مشددا علي أن الجيش يخوض حربا شرسة في سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة أخري مع الدولة للبناء في كل منطقة بمصر لتحقيق التقدم.



