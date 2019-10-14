احتفال ضخم بالعرض الخاص لفيلم The Irishman بلندن



ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهور دي نيرو ومخرج الفيلم مارتن سكورسيزي والنجم آل باتشينو الذي يشارك في بطولة الفيلم، وذلك على السجادة الحمراء لمهرجان لندن السينمائي.



وقالت الصحيفة أن قاعة Odeon Luxe Leicester Square احتضنت الفيلم الذي يشهد عود النجوم الكبار للعمل معا في فيلم سينمائي بعد غياب طويل.



ويعد الفيلم من أحدث الأفلام التي تنتجها شبكة نيتفليكس، والذي تطمح الشبكة من خلاله لحصد أول جائزة أوسكار لفيلم من إنتاجها.



وساهم في إنتاج الفيلم المخرج الكبير مارتن سكورسيزي وهو مستوحى من رواية طرحت في عام 2004 للروائي "تشارلز براندت" كانت بعنوان I Heard You Paint Houses.



ويعد فيلم The Irishman التعاون السينمائي التاسع بين النجم الكبير روبيرت دي نيرو، والمخرج مارتن سكورسيزي، وكان آخر تعاون لهما معا في عام 1995 عبر فيلم "كازينو".



كما يعد فيلم The Irishman رابع بطولة مشتركة بين النجم روبيرت دي نيرو، والنجم الكبير آل باتشينو، بعد ظهورهما في بطولة مشتركة في ثلاثة أفلام سابقة هي The Godfather Part II، وفيلم Heat وفيلم Righteous Kill.



ويشارك في بطولة فيلم The Irishman كل من النجم Joe Pesci، و"بوبي كانافالي"، و"هيرفي كيتل"، وستيفن جراهام"، وكاثرين ناردوتشي".



احتفل النجم الكبير روبيرت دين يرو بالعرض الخاص لفيلمه الجديد The Irishman بالعاصمة الإنجليزية لندن في حضور إعلامي وجماهيري ضخم.