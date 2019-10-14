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محمد محمود: نفسي ألعب فى أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:31 ص
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محمد محمود: نفسي ألعب فى أولمبياد طوكيو 2020
محمد محمود
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السيد علي
 
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كشف لاعب وسط النادي الأهلي، محمد محمود، عن طموحه مع منتخب مصر الأولمبي، وحلمه بالمشاركة في أولمبياد طوكيو وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام المقبلة. 

وصرح "محمود"، خلال حوار مع الكابتن إسلام الشاطر نجم النادي الأهلي الأسبق، عبر فضائية "الأهلي"، إن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تحدث معه بعد عودته من الإصابة، ووعده أنه سيكون متواجد مع الفريق بمجرد دخوله قائمة الأهلي في المباريات ويبدأ في المشاركة، مشددا على أنه أحد العناصر الأساسية في المنتخب. 

وواصل لاعب النادي الأهلي أنه متواجد مع المنتخب الأولمبي منذ ما يقرب من 5 سنوات تقريبا، ويشارك بشكل أساسي، متابعا: "نفسي ألعب التصفيات وأشارك في أولمبياد طوكيو، حدث كبير وفي مصر أكيد الواحد نفسه يشارك في حاجة زي دي".

وأنهي محمد محمود تصريحاته، أنه يتدرب بشكل جيد ويعمل على تأهيل نفسه أول بأول من أجل أن يكون جاهزا في أي وقت للمشاركة مع النادي الأهلي أو المنتخب. 


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