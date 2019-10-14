بـ"543 مليون دولار".. فيلم الجوكر يتصدر شباك التذاكر



وقال بول درغارابيان، المحلل الإعلامى: هذه أرقام لا تصدق وتعكس حقًا مدى اهتمام الناس وتحمسهم.



وأضاف أن فيلمًا رائعًا سينتهي فوق كل شيء حول أي جدال. "لقد خرجت تمامًا من محادثة مبرد المياه إذا لم تر جوكر".



اصبح إرادات الفيلم مجموعها 543.9 مليون دولار عالمياً بعد 12 يوم فقط من عارضه.



يذكر أن جاريد ليتو كان غاضب من بطولة خواكين فينيكس لأنه شعر بأنه غير مرغوب فيه بعد نجاح الفيلم وكان ليتو قد ادى دور الجوكر فى فيلم سوسايد سكواد سابقاً.



وصرح أحد أعضاء لجنة الأوسكار عن فيلم "الجوكر" لا أعتقد أن الأوسكار يجب أن تكرم فيلم مثل "الجوكر" يحمل أفكار مثيره للجدل.



يعود فيلم “الجوكر"، الى المركز الأول فى شباك التذاكر بعد أن باع 55 مليون دولار في شمال أمريكا، وفي المركز الثاني “Addams Family” 30 مليون دولار، وفى المركز الثالث “Gemini man” لـ ويل سميث 20 مليون دولار.ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" أن فيلم "الجوكر" يبلغ إجمالي إيرادات 192 مليون دولار.