وزير العدل الكوري الجنوبي يعرض استقالته بسبب الفضيحة السياسية

Advertisements

عرض وزير العدل في كوريا الجنوبية التنحي وسط تحقيق في مزاعم الجرائم المالية والمصالح الأكاديمية المحيطة بأسرته، وهي فضيحة هزت الحكومة الليبرالية في سيول واثارت استقطاب الرأي الوطني.



وقال الوزير تشو كوك في بيان الاثنين إنه يرغب في الاستقالة لتخفيف العبء السياسي عن الرئيس مون جاي إن.



ولم يعلق مكتب مون على الفور على ما إذا كان مون سيقبل عرض تشو.



خرجت حشود ضخمة من أنصار تشو ونقاده في مسيرة في عاصمة كوريا الجنوبية في الأسابيع الماضية، مظهرين كيف أدت الملحمة التي استمرت عدة أشهر حول تشو إلى تعميق الفجوة السياسية في البلاد.



وتجمع عشرات الآلاف من مؤيدي الحكومة في عاصمة كوريا الجنوبية لليوم الرابع على التوالي لإظهار دعمهم لوزير العدل الذي عينه الرئيس مون جاي إين، وهو متورط في فضيحة سياسية استقطبت البلاد.



وكان المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها "احموا تشو كوك ؛ إصلحوا الادعاء العام"، وقد احتلوا طريقا أمام مكتب المدعي العام لمقاطعة سيول المركزية، كما فعلوا في الأسابيع السابقة. وأعربوا عن غضبهم إزاء ما اعتبروه تحقيقًا مفرطًا من قبل المدعين العامين في الولاية بهدف ترهيب الوزير تشو كوك، الذي تتضمن خططه لإصلاح النظام القضائي في البلاد الحد من سلطات المدعين العامين.



خرجت حشود ضخمة تدعو إلى الإطاحة بتشو بمسيرة بالقرب من المكتب الرئاسي في سيول في الأسابيع الأخيرة، مما يدل على مدى عمق هذه الحادثة التي استمرت عدة أشهر من الانقسام السياسي في البلاد.



كما احتشد عدد أقل من المتظاهرين المناهضين لشو في الشوارع القريبة من المكان الذي تجمع فيه المتظاهرون المؤيدون له، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات كبرى بين المجموعتين حتى ظهر يوم السبت.



لم تقدم الشرطة، التي نشرت حوالي 5000 ضابط لمراقبة التجمع، تقديرًا رسميًا لحجم الحشد، الذي بدا أنه بعشرات الآلاف.



توضح الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة التي تحتل الشوارع التي يفصلها نهر هان والتي تمتد عبر سيول كيف أن الملحمة التي استمرت عدة أشهر حول تشو، والتي وصفها النقاد بأنها "حرب أهلية غير دموية"، قد زادت من استقطاب أمة تتصارع بالفعل مع الانقسامات العميقة على طول خطوط السياسة.



يري المتظاهرون المؤيدون للحكومة التحقيق الجاري بشأن أسرة تشو على أنه هجوم على إدارة مون ليبرالية.



إنهم يعتقدون أن المدعين العامين يجرون تحقيقًا قويًا لدحر تشو، الذي ينظر إليه على الرغم من الفضيحة على أنه رئاسي مستقبلي يأمل الليبراليين، لأن خططه لإصلاح النظام القضائي في البلاد تشمل الحد من سلطات المدعين العامين في الدولة.



كان المتظاهرون يحملون لافتات وبالونات صفراء ولافتات مكتوب عليها "احموا تشو كوك" و"اصلحوا النيابة العامة"، وقد احتلوا سبيلًا أمام مكتب المدعين العامين في منطقة سيول المركزية، وهم يهتفون لدعم تشو.



لم تقدم الشرطة تقديرًا لحجم الحشد، الذي بدا أنه بعشرات الآلاف. كان الاحتجاج مستمرًا بسلام ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات أو إصابات كبيرة حتى مساء السبت.



وفي وقت سابق من يوم السبت، استدعى ممثلو الادعاء للمرة الثانية خلال يومين زوجة تشو، تشونغ كيونغ - شيم، التي اتهموها الشهر الماضي بشبهة التلاعب بجائزة صدرت لابنتها من جامعة في مدينة يونغجو الجنوبية، حيث تعمل استاذ جامعة.



أصابت المزاعم بأن ابنة تشو تلقت معاملة خاصة في قبولها في إحدى الجامعات الكبرى في سيول ومدرسة الطب في بوسان العصب في بلد حيث يكدح المراهقون في بيئات مدرسية شديدة التنافس لأن التخرج من جامعات النخبة يعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة للترقيات الوظيفية.



يشتبه أيضًا في تورط تشونغ في إدارة صندوق أسهم خاصة بتمويل من عائلة تشو التي زُعم أنها قامت باستثمارات مشكوك فيها أثناء قيام تشو بدور سكرتير الشؤون المدنية لدي مون حتى يوليو. اتهمت النيابة يوم الخميس أحد أقارب تشو، الذين قبضوا عليه الشهر الماضي بتهمة الاحتيال والاختلاس ومحاولة تدمير الأدلة المرتبطة بإدارته للصندوق.



وقد نفى تشو، الذي بنى لسنوات صورة معادية للإيديولوجية الإصلاحية، ارتكاب أي مخالفات.

