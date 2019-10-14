تراجع حجم تجارة الصين مع الولايات المتحدة في سبتمبر

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تراجعت تجارة الصين مع الولايات المتحدة بأرقام مضاعفة مرة أخرى في سبتمبر وسط حرب جمركية تهدد بتوجيه الاقتصاد العالمي إلى الركود.



أظهرت بيانات جمركية اليوم الاثنين أن الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق أجنبي في الصين، انخفضت بنسبة 17.8 ٪ إلى 36.5 مليار دولار، وهو تدهور من الانخفاض في أغسطس بنسبة 16 ٪. وانخفضت واردات السلع الأمريكية بنسبة 20.6 ٪ عن العام السابق إلى 10.6 مليار دولار، وهو تحسن طفيف عن انخفاض بنسبة 22 ٪ في أغسطس.



وافق الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة على تأجيل زيادة التعريفة الجمركية المقررة لهذا الأسبوع على الواردات الصينية. في المقابل، قال إن بكين وافقت على شراء ما يصل إلى 50 مليار دولار من السلع الزراعية الأمريكية. لكنهم لم يبلغوا عن أي اتفاقات بشأن النزاعات حول الفائض التجاري للصين وسياسات التكنولوجيا التي أدت إلى القتال المستمر منذ 15 شهرًا.



وقال لي كويوين المتحدث باسم وكالة الجمارك في مؤتمر صحفي " لا تزال البيئة الخارجية التي تواجه تنمية التجارة الخارجية للصين معقدة وشديدة. حالة عدم الاستقرار وعدم اليقين في ازدياد."



لقد أدت الزيادات في التعريفة الجمركية على مليارات الدولارات من سلع بعضهم البعض إلى ضرب المصنعين والمزارعين على كلا الجانبين وتعطيل سلاسل الإمداد في جميع أنحاء العالم. دفعت حالة عدم اليقين بعض الشركات إلى تأجيل الاستثمارات، مما زاد من الضغط على النمو العالمي وتأجيج مخاوف الأسواق المالية.



انخفضت صادرات الصين العالمية بنسبة 1.4 ٪ عن العام السابق إلى 218.1 مليار دولار. انخفضت الواردات بنسبة 5.8٪ إلى 178.5 مليار دولار.



يضيف الركود إلى الضغط على حكومة الرئيس شي جين بينغ لدعم النمو الاقتصادي البارد ومنع فقدان الوظائف الخطرة سياسيا.



انخفض النمو الصيني إلى أدنى مستوى له في 26 عامًا على الأقل في الربع المنتهي في يونيو، وتراجع إلى 6.2٪ مقارنة بالعام السابق.



يتوقع خبراء الارصاد أن ينخفض معدل النمو في الربع من يوليو إلى سبتمبر، والذي من المقرر أن يتم الإبلاغ عنه هذا الأسبوع، إلى مستوى منخفض يصل إلى 5.9٪، منخفضًا عن الهدف الرسمي للحزب الشيوعي الحاكم الذي لا يقل عن 6٪.



وقال مارتن لينج راسموسن من كابيتال إيكونوميكس في تقرير "على الرغم من أن نمو الواردات يجب أن يبدأ في التعافي قريبًا، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول قبل أن ينخفض نمو الصادرات.. لا تغير الصفقة التجارية البسيطة بين الولايات المتحدة والصين التي تم التوصل إليها يوم الجمعة النظرة إلى حد كبير."



تقلص الفائض التجاري الحساس سياسيا للبلاد مع الولايات المتحدة بنسبة 16.5 ٪ عن العام السابق ولكن بلغ 25.9 مليار دولار.



ساعدت زيادة الصادرات إلى بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى والأسواق النامية مثل فيتنام على تعويض بعض الخسائر. نما فائض التجارة العالمية للصين بنسبة 42.2٪ إلى 39.7 مليار دولار.



للأشهر التسعة الأولى من العام، انخفضت الواردات الصينية من البضائع الأمريكية بنسبة 26.4٪ إلى 90.6 مليار دولار. انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.7 ٪ لتصل إلى 312 مليار دولار.



أرجأ ترامب رفع التعريفة الجمركية المقررة يوم الثلاثاء على 250 مليار دولار من البضائع الصينية. لكن لا تزال واشنطن تخطط لرفع التعريفة الجمركية في 15 ديسمبر على 160 مليار دولار من الهواتف الذكية وغيرها من الواردات.



قبل ذلك، من المقرر أن يحضر ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مؤتمرا اقتصاديا في تشيلي في منتصف نوفمبر. وهذا يثير الآمال في أن الاجتماع وجهًا لوجه قد يحقق تقدمًا.



انهارت المحادثات في مايو بسبب إصرار بكين على أن الرسوم الجمركية العقابية التي وضعها ترامب يجب رفعها بمجرد سريان الصفقة. وتقول واشنطن إن البعض يجب أن يظل في مكانه لضمان امتثال الصين. وافق ترامب وشي في يونيو على استئناف المفاوضات لكنهما لم يعلنا عن أي انفراجة.

