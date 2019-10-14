ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل| بعد قيادته الطائرة.. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:37 ص
Advertisements
عاجل| بعد قيادته الطائرة.. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان
محمد رمضان داخل الطائرة
Advertisements
طباعة
عبداللطيف هيبة
 
Advertisements
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الطيران بشأن ما نشره الفنان محمد رمضان، فيديو له، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وهو على متن طائرة في طريقه إلى مدينة الرياض.

وقالت عبدالحليم، "لهذه الدرجة وصل الحال بالاستهتار بحياة المواطنين، والسماح لأحد المواطنين العاديين بقيادة طائرة على متنها مئات الأرواح، مؤكدة أن ما حدث من جانب طاقم الطائرة ما هو إلا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، ومخالفة صارخة لكافة الأعراف الدولية بشأن أمن وسلامة المواطنين، وتشكل جريمة ترويع وتخويف المواطنين

وذهب محمد رمضان إلى غرفة القيادة بالطائرة، وبدأ في قيادة الطائرة المحملة بالركاب وظهر صوت كابتن الطائرة وهو يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق بينا الطيارة دلوقتي".


وأوضحت، أن ما حدث يفتح الباب أمام أي مواطن يرتاد كابينة أي طائرة ويقوم بالمثل بتقليد الفنان المشهور والذي هو قدوة بالنسبة لكثير من الناس، مضيفة: "بل سنجد في الأيام القادمة السوشيال ميديا تمتلئ بالصور والفيديوهات لمواطنين عاديين يقوموا بقيادة طائرات، فالأمر أصبح مباح ومستهان".


وكتب محمد رمضان على الفيديو: "أول مرة أسوق الطيارة ثقة في الله نجاح".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد رمضان يقود طائرة محمد رمضان طائرة حياة المواطن البرلمان المصري
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status