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اليابان تحذر من الانهيارات الطينية جراء الإعصار

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
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اليابان تحذر من الانهيارات الطينية جراء الإعصار
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ترجمة: منار طارق
 
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قامت فرق الإنقاذ في اليابان بالحفر عبر الانهيارات الطينية وفتشت بالقرب من الأنهار المتضخمة اليوم الاثنين أثناء بحثها عن المفقودين في إعصار خلف 36 قتيلًا وتسبب في أضرار جسيمة في وسط وشمال اليابان.

أطلق إعصار هاجيس سيولًا من الأمطار والرياح الشديدة يوم السبت والتي غمرت آلاف المنازل في الجزيرة الرئيسية في اليابان ة الحقت بها العديد من الاضرار وتسببت في قطع الكهرباء.

حذرت السلطات من احتمال حدوث مزيد من الانهيارات الطينية مع توقع هطول أمطار للمنطقة المصابة خلال اليوم الاثنين.

قامت خدمة كيودو الإخبارية، التي تجمع معلومات من شبكة واسعة، بإحصاء 36 حالة وفاة ناجمة عن الإعصار وفقد 16 شخصًا. وكان العدد الرسمي لوكالة مكافحة الحرائق والكوارث 19 قتيلا و13 مفقودا.

كانت جهود الإنقاذ بكامل قوتها مع نشر جنود ورجال إطفاء من جميع أنحاء اليابان. يمكن رؤية المروحيات وهي تلتقط بعض الذين تقطعت بهم السبل من الطوابق العليا وأسطح المنازل المغمورة بالمياه.

وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن الحكومة ستشكل فريقًا خاصًا للكوارث، بما في ذلك مسؤولون من مختلف الوزارات، للتعامل مع تداعيات الإعصار، بما في ذلك مساعدة أولئك الموجودين في مراكز الإخلاء وتعزيز الجهود لإعادة المياه والكهرباء إلى المنازل.

وقال آبي "يجب أن يكون ردنا سريعًا ومناسبًا"، مشددًا على أن الكثير من الناس ما زالوا مفقودين وأن الضرر كان واسع النطاق.

كانت الأضرار جسيمة في محافظة ناغانو، حيث اندلع جسر من نهر شيكوما. كما تعرضت مناطق مياجي وفوكوشيما في شمال اليابان للفيضانات.

في مثل هذه المناطق، قام طاقم الإنقاذ بالتجديف في قوارب إلى كل منزل مغمور بالمياه، لمساعدة أي شخص بقي عالقًا.

قالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إنه لا يزال هناك 56800 منزل بدون كهرباء اليوم الاثنين في طوكيو والمحافظات القريبة التي تخدمها الشركة. وقالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية إنه كان هناك 5600 منزل بدون كهرباء في مياجي وإيوات وفوكوشيما ونيجاتا.
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