خبير يحذر الأهالي من استخدام أبنائهم لتطبيق الـ"تيك توك" (فيديو)



وأضاف "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هؤلاء الأشخاص عندما يتحدثون من وراء شاشات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون بشخصيات غير حقيقتهم، مشددًا على أن الـ"سوشيال ميديا" أظهرت مشاكل المجتمع المصري بشكل فج".



وتابع نائب مركز بحوث التكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، أن هناك تطبيق يدعى "تيك توك" كل من يستخدمونه من الشباب ويرغبون في الشهرة، وفي سبيل ذلك يقومون بأشياء يندى لها الجبين، معقبا: "مش عارف الأهالي فين وسايبين ولادهم للتطبيق ده".



وأشار إلى أن هذه الظاهرة موجودة منذ سنوات ومنتشرة بشكل غير طبيعي، والمحتوى الموجود عليه داخل مصر، مختلف تماما عن الموجود في بلاد أخرى، حيث أن لدينا في مصر محتوى "فج".



وشدد على أن هذا نتاج للتغير الذي حدث في المجتمع، الذي فقد جزءا كبيرا منه هويته والقدوة، وأصبح هناك غياب للقدوة لدى الأجيال الجديدة، وهذا بسبب العولمة والتي لم نكن غير مستعدين لها، كما أننا لم نكن مستعدين لدخول الانترنت مصر، وكان يجب تأهيل المجتمع قبل دخوله إلى مصر ويجب تأهيل المجتمع لاستخدام التكنولوجيا لكي لا نستخدمها بطريقة سيئة، مشددا على أن التكنولوجيا أصبحت هي التي تستخدمنا.

قال الدكتور محمد الجندي، نائب مركز بحوث التكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، إنه عند دراسة جزء من المجتمع المصري نجد أن جزءا منهم "بيركبوا ماسك" –في إشارة لمحاولة الظهور بشكل غير حقيقي لهم- حتى عند التعامل بينهم وبين الآخرين الذين يعرفونهم.