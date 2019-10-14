سيف علي خان يوجه اننقادًا لنفسه بسبب "سكارد جيم 2"

الممثل سيف علي خان نجم الموسم الثاني من سلسلة Sacred Games، والذي فضل الابتعاد قليلًا عن العمل بالسينما بعد ظهور المنصات الإلكترونية المخصصة لعرض المسلسلات والأفلام، وتجاوب الجمهور معها بشكل كبير، وجه انتقادات لنفسه، بعد اعترافه بأنه "لم يعجبه الموسم الثاني".





بعد أن كان جزءًا من السلسلة الرقمية العملاقة Sacred Games (كلا الموسمين)، قام سيف على خان بإعادة اختراع نفسه، وفي الوقت الذي تم تصنيف الموسم الأول على أنه عمل رائد في مساره، إلا أن الموسم الثاني فشل في تجاوز الإصدار الأول.





الممثل في مقابلة حديثه مع موقع mid-day، اعترف بأنه عشق الموسم الأول، لكن لم يعجبه الموسم الثاني من العرض. "لم يعجبني الموسم الثاني بقدر ما أحببت الموسم الأول".





وفي حديثه أكثر عن المسلسل، "كان الموسم الأول هو الشيء الأكثر إثارة للاهتمام الذي رأيته على الإطلاق في التليفزيون من أي بلد".





ما زاد من حالة السوء الذي يشعر بها سيف، هو أشارت إليه الأخبار حول تسريب المسلسل عبر الإنترنت، حيث تم تسريب الحلقة 8 من Sacred Games 2 على موقع Tamil Rockers بعد وقت قصير من صدوره.

حتى بعد محاولة إيقافه بعدة طرق، استطاع موقع Tamil Rockers القيام بعشرات الآلاف لعمليات المشاهدة والتحميل، ومن المحتمل أن يؤثر تسريب الحلقة على مشاهديه، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب فيلم مشهور أو مسلسل مثل هذا عبر الإنترنت.





في السياق ذاته، حصل "sacred games" على نسبة إعجاب بلغت 96%، ويُعرض حاليًا الجزء الـ2 منه، بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول، جعلت منه المسلسل رقم ١ في نتفليكس آسيا، كما أنه من أعلى المسلسلات مشاهدة في أوروبا وأمريكا وكندا.





وتدور أحداث المسلسل حول صراع بين الخير والشر، متمثلين في سيف على خان، الشرطي مُحارب الفساد والشر، في مواجهة نواز الدين صديقي، رجل العصابات الذي يُسيطر على مومباي، ويتحكم بكل ما يحدث بها من جرائم ومخالفات.





ومن المثير للاهتمام، هو ظهور الممثل في سلسلة رقمية أخرى بعنوان Tandav على برنامج التلفاز الأمريكي House of Cards.