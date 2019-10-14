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اليوم.. الرئيس الروسي يصل الرياض

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
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اليوم.. الرئيس الروسي يصل الرياض
بوتين
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يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية، ويتوجه بعدها إلى الإمارات العربية المتحدة في اليوم التالي لجذب الاستثمارات إلى الاقتصاد الروسي.

 وقال مكتب الرئيس الروسية، إن من المقرر أن يلتقي بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد إمارة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، للتركيز على التجارة والاستثمارات.

 ياتي ذلك بعد تعرض الاقتصاد الروسي للشلل خلال السنوات الأخيرة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا وانخفاض أسعار النفط الذي يتعبر صادرات روسيا الرئيسية. ويبدو أن روسيا غير قادرة على تحقيق تقديرات النمو بنسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.  

وتسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
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