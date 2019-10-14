مصير "عواجيز" الأهلي بين أيدي فايلر
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:39 ص
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السيد علي
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ينوي مسئولو النادى الأهلى، تأجيل فتح ملف تجديد عقد رباعى الفريق شريف إكرامى وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.
وينتظر مسئولو الأهلى موقف السويسرى رينيه فايلر من تجديد عقود الرباعى، لاستطلاع رأيه فى الأمر قبل تجديد عقود اللاعبين ومعرفة رؤيته الفنية فى الموضع قبل اتخاذ خطوات جادة فى مشوار تجديد عقود الرباعى الكبار بالأهلي.
ويرغب فايلر في الحصول على متسع من الوقت قبل تحديد مصير الرباعى من تجديد عقدهم، لاسيما أن الفريق مقبل على مواجهات مهمة فى مشواره الإفريقى والمحلى.
ويتطلع مسئولو الأهلى إلي التقرير النهائى الذي سيعده فايلر بعد تقييم الرباعى ومدى الحاجة لجهودهم فى الفترة القادمة سواء جميهم أو البعض منهم لتحديد مصير تجديد عقودهم من عدمه.
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