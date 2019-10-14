بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب إندونيسيا
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة تبعد 106 كم عن جنوب شرقى إندونيسيا
تم تحديد مركز الزلزال الذى وقع على عمق 74.63 كم بشكل مبدئى عند التقاء خط العرض 0.1762 درجة جنوبا وخط الطول 124.81 درجة شرقا، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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