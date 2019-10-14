ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب إندونيسيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
Advertisements
بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.. زلزال يضرب إندونيسيا
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
 أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة تبعد 106 كم عن جنوب شرقى إندونيسيا

تم تحديد مركز الزلزال الذى وقع على عمق 74.63 كم بشكل مبدئى عند التقاء خط العرض 0.1762 درجة جنوبا وخط الطول 124.81 درجة شرقا، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مقياس ريختر زلزال يضرب إندونيسيا زلزال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status