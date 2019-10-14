خبير: محطة بنبان 2000 من المقرر أن تنتج ميجا وات من الكهرباء (فيديو)



وأضاف "نايل"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم، الفضائية، أن الطاقة الشمسية عبارة عن قيمة مضافة للشمس، ويمكن أن تستفيد منها الشعوب، ومصر التي بدأت في الاستفادة منها من سنوات.



وتابع خبير الطاقة الشمسية، أن أسطح المنازل تصلح لعمل محطات طاقة شمسية وسوف توفر الكثير على أصحابها خلال الفترة المقبلة، حيث تسمح له وزارة الكهرباء بـ"عداد" متعدد الأوجه، ومن خلاله يستخدم الشبكة القومية للكهرباء الخاصة بالدولة، وفي نفس الوقت يتم حساب إنتاجه من الكهرباء، وخصم الكمية التي أنتجها من استهلاكه، ويدفع فقط قيمة الفارق.



وأشار إلى أن البعض يتجه إلى المشروعات الاستثمارية لينتج أكثر مما يستهلك، وبالتالي يمكن أن يبيع للمصانع.



الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بدأت مؤخرا في التوسع في إنتاج مصادر أخرى للطاقة والكهرباء، ومنها طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ويعتبر مشروع محطة "بنبان" بمحافظة أسوان من أهم وأكبر هذه المشروعات.



يقع المشروع على بعد 35 كيلو متر من أسوان، وهي من المناطق الأكثر سطوعا، ومن المقرر أن ينتج 2000 ميجا وات من الكهرباء بعد اكتمال جميع مراحله.

قال المهندس عبد المنعم نايل، خبير الطاقة الشمسية، إن الشعب المصري يواصل الانجازات سواء في البشر أو الحجر، وأصبح هناك وعي لدى المجتمع المصري عن الطاقة الشمسية، بفضل الإعلام والشركات النشطة التي بدأت في الترويج لاستخدامات الطاقة الشمسية.