استشاري طب نفسي: "إحنا عايشين في رفاهية مبالغ فيها" (فيديو)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
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نعيم يوسف
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قال الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي: "إحنا عايشين في رفاهية مبالغ فيها.. والناس تستخدم نعم الله مثل أنه حي، وبيعرف يتكلم، ويفكر، ويرى ولديه طاقة، ويستخدمها للاعتراض"، مضيفا أن كل هذه نعم وتعتبر رفاهية.
وتابع "يسري"، في لقاء مع برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، أنه بدلا من استخدام هذه المعطيات في البناء والتعمير يتم استخدامها في التذمر والرفض والاستسلام للصراعات التي يعيشها الإنسان ليحاول أن يثبت وجهة نظره.
وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الناس الذين بنوا أنفسهم "من تحت الصفر" ولديهم حاليا أموال طائلة ومليارات، كانوا يقولون إنهم لم يكن لديهم وقت إلا للتفكير في كيفية النجاح وإثبات أنفسهم، لافتا إلى أن بعض هؤلاء كانوا معدمين ولا يجدون ملابس يرتدونها.
وأكد أنه يضرب بهؤلاء المثل لكي يتعظ منهم ومن مسيرتهم من هم في حال أحسن منهم حاليا ويجتهدون لافتا إلى أن التذمر والرفض يضيع جزء من طاقة الإنسان، مشيرا إلى أن من لا يركز في نفسه ويظل ينظر للآخرين يشتت طاقته ولا ينجح، لأنه لا يضع كل طاقته في مجال نجاحه.
وشدد على أن البعض لا يعمل ويظل يضيع طاقته في شرح لماذا لا يعمل، لافتا إلى أن "هناك إجماع في العلم إن اللي بيصحى بدري بيبقى أقرب للنجاح من اللي بينام لوقت متأخر".
وتابع "يسري"، في لقاء مع برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمود سعد، أنه بدلا من استخدام هذه المعطيات في البناء والتعمير يتم استخدامها في التذمر والرفض والاستسلام للصراعات التي يعيشها الإنسان ليحاول أن يثبت وجهة نظره.
وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الناس الذين بنوا أنفسهم "من تحت الصفر" ولديهم حاليا أموال طائلة ومليارات، كانوا يقولون إنهم لم يكن لديهم وقت إلا للتفكير في كيفية النجاح وإثبات أنفسهم، لافتا إلى أن بعض هؤلاء كانوا معدمين ولا يجدون ملابس يرتدونها.
وأكد أنه يضرب بهؤلاء المثل لكي يتعظ منهم ومن مسيرتهم من هم في حال أحسن منهم حاليا ويجتهدون لافتا إلى أن التذمر والرفض يضيع جزء من طاقة الإنسان، مشيرا إلى أن من لا يركز في نفسه ويظل ينظر للآخرين يشتت طاقته ولا ينجح، لأنه لا يضع كل طاقته في مجال نجاحه.
وشدد على أن البعض لا يعمل ويظل يضيع طاقته في شرح لماذا لا يعمل، لافتا إلى أن "هناك إجماع في العلم إن اللي بيصحى بدري بيبقى أقرب للنجاح من اللي بينام لوقت متأخر".
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