سمير راغب: ما تفعله قطر في المنطقة جريمة مكتملة الأركان (فيديو)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:02 ص
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نعيم يوسف
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قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن دولة قطر تحولت إلى عميل لكل القوى المناهضة، سواء كانت قوى معادية أو قوى منافسة للعرب، وهي تعمل بذاتها وبالوكالة للغير لأن الأجندة مشتركة وهي إسقاط الدول العربية، واستثمرت مئات المليارات على وسائل إعلامية ومراكز بحثية للعبث بالوعي العربي لتحقيق أجندة لن تتراجع عنها.
وأضاف "راغب"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن قطر فشلت أن تعيش كعضو طبيعي فاعل في المجتمع الخليجي، وبالتالي تتجه إلى عالم الجريمة لأن ما تقوم به في المنطقة هو جريمة مكتملة الأركان.
ولفت إلى أن دول مثل القاهرة والرياض وبغداد ودمشق، كانت مراكز لصناعة القرار العربي حتى عام 1990، وبالتالي سقطت بغداد، ولعبت قناة الجزيرة دور معروف، وكانت تنفذ خطة محكمة لا تأتي بالصدفة، وفي الربيع العربي كانت لها دور في تغييب الوعي، بالتعاون مع الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن المواطن السوري العادي كان يستيقظ من النوم ليجد السلاح أمام منزله، لكي تتحول الثورة السلمية إلى أكبر احتراب أهلي في تارييخ سوريا.
وأشار إلى أنه بوصول جماعة الإخوان للحكم في مصر اعتبروا أنفسهم أنهم وصلوا، ولكن بعد عودة الوعي في ثورة 30 يونيو حاولت التوجه إلى جهة أخرى وهي ليبيا، موضحا أنها حاولت أيضا السيطرة على الإعلام وصناعة الخبر في مصر قبل ظهور قنوات إخبارية مصرية تنافسها.
وأضاف "راغب"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن قطر فشلت أن تعيش كعضو طبيعي فاعل في المجتمع الخليجي، وبالتالي تتجه إلى عالم الجريمة لأن ما تقوم به في المنطقة هو جريمة مكتملة الأركان.
ولفت إلى أن دول مثل القاهرة والرياض وبغداد ودمشق، كانت مراكز لصناعة القرار العربي حتى عام 1990، وبالتالي سقطت بغداد، ولعبت قناة الجزيرة دور معروف، وكانت تنفذ خطة محكمة لا تأتي بالصدفة، وفي الربيع العربي كانت لها دور في تغييب الوعي، بالتعاون مع الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن المواطن السوري العادي كان يستيقظ من النوم ليجد السلاح أمام منزله، لكي تتحول الثورة السلمية إلى أكبر احتراب أهلي في تارييخ سوريا.
وأشار إلى أنه بوصول جماعة الإخوان للحكم في مصر اعتبروا أنفسهم أنهم وصلوا، ولكن بعد عودة الوعي في ثورة 30 يونيو حاولت التوجه إلى جهة أخرى وهي ليبيا، موضحا أنها حاولت أيضا السيطرة على الإعلام وصناعة الخبر في مصر قبل ظهور قنوات إخبارية مصرية تنافسها.
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