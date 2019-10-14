الشناوي يعود لتدريبات بيراميدز
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:32 ص
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السيد علي
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عاد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، إلي تدريبات الفريق أمس الأحد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، في إياب دورالـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري.
وكان قد أصيب الحارس الدولي بشرخ في اصبع اليد اليسرى خلال مباراة فريقه مباراة شباب بلوزداد، والتي حقق فيها بيراميدز الفوز ذهابًا إيابًا بنتيجة ، وتأهل لدور الـ32 الإضافي، ومن المقرر أن يواجه نظيره.
وغاب "الشناوي" صاحب الـ 28 عامًا، عن فريق بيراميدز خلال أول 3 جولات من الدوري الممتاز.
الجدير بالذكر أن بيراميدز يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع المقاولون العرب بنفس الرصيد، ويعتلي الأهلي الصدارة بـ9 نقاط.
ويستعد بيراميدز لخوض الجولة الرابعة بالدوري، عندما يستضيف سموحة، يوم 17 أكتوبر الجاري.
الشناوي يغيب عن مواجهة مصر وبتسوانا
وفي نفس السياق حرمت الإصابة الحارس الدولي من الإنضمام لمعسكر منتخب مصر الأول الذي بدأ الإثنين الماضي، استعدادًا لخوض ودية بتسوانا، اليوم، في إطار استعدادات الفارعنة لبداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني لودية بتسوانا، 3 حراس مرمى وهم: أحمد الشناوي (الأهلي)، محمد عواد (الزمالك)، محمد بسام (طلائع الجيش).
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