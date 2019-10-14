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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
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أعلنت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار الخضراوات والفاكهة، بتخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- الطماطام 5.5 جنيه.

- البطاطس 7 جنيهات.

- البصل 5 جنيهات.

- الكوسة 7.5 جنيه.

- الجزر 6 جنيهات.

- الخيار 5 جنيهات.

- الباذنجان الرومى 3.5 جنيه.

- الفلفل الرومى 7 جنيهات.

- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.

- الليمون 12.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 17.5 جنيه.

- البرتقال أبو صرة 6.25 جنيه.

- القرنبيط الواحدة 8.5 جنيه.

- العنب الأحمر بـ12 جنيها.

- الجوافة 7.5 جنيه.

- التين البرشومى 15جنيها.

- البلح الرملى 10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام.

- المانجو العويس 32 جنيها.

- الموز البلدى بـ16 جنيها.

- التفاح الإيطالى الأخضر 22.5 جنيه.

- البرقوق المستورد 24 جنيها.

- التفاح الأحمر السكرى 25 جنيها


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