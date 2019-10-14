تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:33 ص
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أعلنت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسعار الخضراوات والفاكهة، بتخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:-
- الطماطام 5.5 جنيه.
- البطاطس 7 جنيهات.
- البصل 5 جنيهات.
- الكوسة 7.5 جنيه.
- الجزر 6 جنيهات.
- الخيار 5 جنيهات.
- الباذنجان الرومى 3.5 جنيه.
- الفلفل الرومى 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى 6.5 جنيه.
- الليمون 12.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 17.5 جنيه.
- البرتقال أبو صرة 6.25 جنيه.
- القرنبيط الواحدة 8.5 جنيه.
- العنب الأحمر بـ12 جنيها.
- الجوافة 7.5 جنيه.
- التين البرشومى 15جنيها.
- البلح الرملى 10 جنيهات للطبق وزن 800 جرام.
- المانجو العويس 32 جنيها.
- الموز البلدى بـ16 جنيها.
- التفاح الإيطالى الأخضر 22.5 جنيه.
- البرقوق المستورد 24 جنيها.
- التفاح الأحمر السكرى 25 جنيها
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