ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف علي موعد إنطلاق قناة الزمالك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:09 ص
Advertisements
تعرف علي موعد إنطلاق قناة الزمالك
مرتضي منصور
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد إنطلاق "قناة الزمالك"، بعد إستلام أستديوهات القناة، أمس الأحد.

وصرح أحمد مرتضى، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": "إن شاء الله القناة الجديدة ستنطلق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".

وواصل نجل رئيس الزمالك: "القناة والبرامج والأستديو سيظهرون بشكل مميز، ونأمل أن نقدم شئ يليق باسم وكيان نادي الزمالك".

وتواجد أحمد مرتضى، بأستديو القناة الجديدة، أمس الأحد، من أجل التنسيق على كافة الأمور قبل إنطلاقها.

يذكر أن الفريق الأول بنادي الزمالك، يستعد لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

زيدخل الزمالك اللقاء في المركز الرابع، برصيد 7 نقاط، خلف المقاولون وبيراميدز بنفس الرصيد، ويعتلى الصدارة النادي الأهلي بـ 9 نقاط.

وحقق الزمالك فوزاً كبيراً على المنيا، أمس الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي.

فيما شارك مصطفى فتحي في مجريات اللقاء عقب عودة من الإصابة، وسجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي، خالد بوطيب، أسامة فيصل (ناشئ)، أحمد سيد "زيزر" على الترتيب.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: قناة الزمالك اليوم الزمالك وأول أغسطس الزمالك الأحد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status