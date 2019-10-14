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محمد محمود: لم أتوقع أن أصبح لاعباً للأهلي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:06 ص
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محمد محمود: لم أتوقع أن أصبح لاعباً للأهلي
محمد محمود
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السيد علي
 
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عبر محمد محمود نجم النادي الأهلي عن حبه وعشقه للنادي الأهلي منذ صغره، وحلمه للانضمام إلى صفوف الفريق منذ بداية لعبه لكرة القدم. 

وأعلن "محمود"، خلال استضافته في برنامج "السهرة مع" المذاع عبر فضائية النادي الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر، أنه نشأ في أحد القرى في مدينة الوراق، ولم يكن يتوقع نهائيا أن يكون لاعبا في النادي الأهلي والجماهير تشجعه من المدرجات، على الرغم من حبه وعشقه الكبير للنادي الأهلي منذ صغره. 

وأوضح محمود أن عائلته كلها أهلاوية وتشجع النادي الأهلي، متابعا: "حتى أمي مكانتش ليها في الكورة بس دلوقتي بقت متابعة رهيبة، وبتدقق في كل حاجة عشان خاطر تتابعني وتدعيلي". 

وتابع نجم الأهلي أن يعشق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق خاصة أنه يلعب في نفس مركزه، مضيفا: "إحنا أتولدنا على حب أبو تريكة، ده لاعب مكنش حد يختلف عليه، كان نفسي ألحق ألعب معاه في النادي الأهلي أو يكون معايا في التمرين، شخصية جميلة كان نفسي أشوفها". 

وأنهي تصريحاته أن أبو تريكة هو مثله الأعلى محليا، وخارجيا يعشق محمد صلاح ويضعه قدوة له في حياته، من حيث الأخلاق والالتزام داخل وخارج الملعب. 

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