راؤول يهنئ راموس علي رقمه القياسي الجديد

أبدي راؤول جونزاليس، أسطورة ريال مدريد ومدرب فريق الكاستيا بالنادي الملكي اعجابه بموهبة أنسو فاتي لاعب البرسا الشاب، بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباريات الموسم الحالي مع الفريق الكتالوني.





وقال "راؤول" في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن تألق "فاتي": "من الجيد لكرة القدم أن يكون هناك لاعبون يتمتعون بهذه الجودة في عمر صغير. إنهم سوف يكتسبون ثقة بسبب ما يقدموه على أرض الملعب وسيواصلون التألق، ويجب أن نتحلي بالصبر والاستمتاع بهم".





كما حرص "راؤول" على تهنئة سيرجيو راموس نجم ريال مدريد بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا مع منتخب اسبانيا، حيث خاض معه 168 مباراة دولية، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب الاسباني في التاريخ متجاوزًا رقم زميله السابق إيكر كاسياس.





وطلب راؤول من سيرجيو راموس الاستمرار علي تقديم نفس الأداء والمستوي واسعاد الجماهير الاسبانية.



