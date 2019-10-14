أكرم حسني يداعب جمهور تامر حسني بصورة مع عمرو دياب

نشر الفنان أكرم حسني، صوره تجمعه مع الفنان عمرو دياب، مداعبًا الفنان تامر حسني وجمهوره.





وكتب الفنان أكرم حسني، على الصورة الذي تجمعه مع "الهضبة" ضاحكآ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلً: "هضبة يا هضبة، وإذا لم تضغط لاف فأعلم أن تامر حسني قد منعك".





وعلق جمهور الفنان أكرم حسني قائلًا: "تامر حسني دا احسن حاجه حصلت في مصر، هو التوب طبعا وعمرو دياب مغني له تاريخه".





وعلق آخر قائلًا: "الهضبة وأكرم حسنى منورين الدنيا كلها"، وأضاف آخر قائلًا: "بصراحه تامر برضو برنس".





على صعيد أخر قدم الفنان أكرم حسني مع الفنان تامر حسني فيلم "البدلة"، الذي عرض في ٢٠١٨ .





تدور أحداث فيلم "البدلة"، حول خال أكرم حسني وابن اخته تامر حسني الذين ولدا في نفس اليوم فاشلين في الحياة، يقرران الذهاب إلى حفلة تنكرية ويقومان بالتنكر بزي رجال الشرطة لمقابلة زملاءهم القدامى، الأمر الذي يجعل الجميع يعتقد بأنهما شرطيين حقيقيين لتقع لهم العديد من الأحداث والمشاكل .





شارك في بطولة فيلم "البدلة" تامر حسني، أكرم حسني، دلال عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، محمود البزاوي، أمينة خليل، ماجد المصري، حسن حسني، محمد ثروت.





فيلم "البدلة" تأليف: ،تامر حسني، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج: محمد جمال العدل، لمياء عادل، إنتاج: وليد منصور، تصوير: أحمد فهيم، مونتاج: سولافة نور الدين، إنتاج: وليد منصور، ملابس: مونيا فتح الباب، موسيقى خالد داغر.



