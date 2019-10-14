فايلر يصدم صالح جمعة قبل مباراة الزمالك
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:15 ص
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أحمد عصام
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قرر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي إعطاء فرصة أخيرة للاعب الفريق صالح جمعة بعد العقوبات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة بسبب غيابه عن المران.
وألقى مدرب القلعة الحمراء نظرة على جميع العقوبات التي تعرض لها صالح في آخر موسمين مما أصاب فايلر بالصدمة من كثرة العقوبات عليه بسبب عدم التزامه مع الفريق.
ويعطي فايلر فرصة لصالح جمعة من أجل الالتزام مع الأهلي وانتظار فرصته في المشاركة كأساسي بعد اجتهاده في المران مع اللاعبين.
وكان صالح جمعة قد تغيب عن أكثر من مران للمستبعدين عن المباريات من لاعبي الفريق، مما جعل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق يفرض عقوبات مالية قاسية على اللاعب.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه التقليدي نادي الزمالك يوم 19 اكتوبر المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويلتقي الأهلي والزمالك فيقمة جديدة ، في إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020/2019.
ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 19 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.
- موقف الأهلي والزمالك في الدوري
ويحتل النادي الأهلي يحتل صدارة الدوري هذا العام احتل النادي الأهلي صدارة الترتيب العام للدوري المصري وفاز على أسوان والانتاج الحربى وسموحة، وتمكن الأهلي من حصد الـ9 نقاط نادي الزمالك يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف فقط عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز كما تعادل الزمالك مع فريق نادي مصر، وحقق الفوز على مصر المقاصة والاتحاد السكندري مما حصد 7 نقاط خلال ثلاثة مباريات.
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