سولاري يقترب من تدريب توتنهام
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:12 ص
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محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن شكوك حول مستقبل المدير الفنى الأرجنتيني لفريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو والذي حقق نتائج سيئة منذ بجاية الموسم مع السبيرز مما جعل إدارة توتنهام تفكر في رحيل المدرب.
وذكر موقع " فوتبول لندن" الإنجليزي أن المدير الفنى الأرجنتيني السابق لريال مدريد سانتياجو سولاري أصبح مرشح بقوة لقيادة توتنهام هوتسيبير خلفاً لمواطنه بوكيتينو في حال رحيله عن السبيرز.
وكان توتنهام هوتسيبير قد خسر ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بسباعيه ضمن مباريات الجولة الثانية وكان قد تعادل مع أولمبياكوس اليوناني بالجولة الأولي، وكان قد خسر أمام برايتون بثلاثيه بالدوري الإنجليزى، مما جعل إدارة السبيرز تفكر في إستقدام مدرب أخر.
وكان سانتياجو سولاري قد تولى تدريب ريال مدريد في الموسم الماضي خلفًا لوجيان لوبيتيجي، قبل أن تتم إقالته وتعيين زين الدين زيدان، وحقق مع الفريق بطولة كأس العالم للأندية.
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