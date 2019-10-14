برشلونة الإسبانى يحدد أولوية التعاقدات في يناير
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:08 ص
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محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أولوية نادى برشلونة الإسبانى في التعاقدات القادمة خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير المقبل، في تدعيم مراكز الفريق لإستكمال الوسم الجاري والمنافسة علي البطولة المحلية والأوروبية.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى قد حدد الأولوية من حيث تدعيم المراكز ووضع تدعيم مركز الظهير الأيمن، فى أولوية تعاقدات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت الصحيفة أن الإعتماد علي سيرجيو روبيرتو ونيلسون سيميدو أصبح غير مجدياً للبارسا خاصة بعد المستوي المتوسط الذى ظهروا عليه خلال الموسم الماضي، حتي اهير الشاب السنغالي موسي واجي لم يظهر بالصورة التى تؤهله لقيادة ظهير برشلونة، مما جعل الفريق يضع الأولوية لتدعيم الجانب الأيمن للفريق.
ويري الفريق أن خط الهجوم لا يحتاج لتدعيم خاصة بعد التعاقد مع نجم منتخب فرنسا أنطوان جريزمان وأيضاً تواجد الشاب بيريز بجانب ميسي وسواريز والشاب انسو فاتي.
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