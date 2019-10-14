"هدف برشلونة" يثير جدل واسع خلال مباراة الأرجنتين وكولومبيا اليوم

يبدو أن أخبار إرتباطه بالإنتقال إلى صفوف برشلونة، كانت سببًا في بعض التصرفات غير المعتادة من منتخب التانجو الأرجنتيني، خلال مباراة الفريق اليوم الودية أمام منتخب كولومبيا.





واللقطة المثيرة للجدل، بدأت بعدما تحصل مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينز، والمرشح للإنتقال إلى صفوف برشلونة، على لقطة جزاء في الدقيقة 31 من عمر المباراة، وحاول بعد ذلك الإمساك بالكرة من أجل تسديدها، ولكن زميله في منتخب التانجو، ولاعب باريس سان جيرمان، لياندرو باريديس، التقط الكرة تمهيدا لتسديدها بدلا من لاوتارو.





لاعب إنتر ميلان، لاتارو مارتينيز قد ظهر غاضب للغاية، وحاول خطف الكرة من جديد من لاعب باريس سان جيرمان، ولكن زميله في المنتخب، رودريجو دي بول، قد تدخل وأبعده عن منطقة الجزاء تمامًا.





وسدد باريديس ركلة الجزاء بالفعل، ونجح في تسجيل هدف لمنتخب التانجو، والذي نجح في تحقيق إنتصار عريض على حساب منتخب كولومبيا بسداسية مقابل هدف واحد.





يذكر أن الصحف الأرجنتينة قبل المباراة، قد أشارت إلى كون بعض كشافي برشلونة سيتابعوا مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، تمهيدًا للتعاقد معه في الصيف المقبل، خاصة بعد إنتشار أخبار عن تواصل ليونيل ميسي ومكالمته الهاتفية مع لاوتار مارتينيز في الساعات الماضية.



