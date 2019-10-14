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زيدان يأمل في إستعادة نجم الفريق قبل لقاء مايوركا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:02 ص
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زيدان يأمل في إستعادة نجم الفريق قبل لقاء مايوركا
زيدان
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محمد علي
 
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يرغب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في إستعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين المصابين قبل الدخول في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، خاصة في ظل وجود منافسة قوية على صدارة البطولة هذا الموسم بين ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 18 نقطة، وبين برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

وكانت التقارير الإعلامية قد أكدت أن زيدان يريد إستعادة الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز، قبل موقعة ريال مايوركا في الليجا الأسبانية، خاصة لكون اللاعب يعد هو الأقرب للعودة لصفوف الفريق بالفعل في هذه الفترة.

وأشارت التقارير إلى كون رودريجيز كان قد تعرض لإصابة بتورم في القدم، ولم يكن يتدرب مع الفريق في الأونة الأخيرة، وكان يكتفي فقط بالتدريب داخل صالة الألعاب الرياضية خوفًا من تفاقم إصابته، وهو ما جعل زيدان يفضل إعطاءه بعض الراحة خلال فترة التوقف الدولي حتى يصبح جاهز للمشاركة مع الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ومن المتوقع بأن يعود بعض اللاعبين الدوليين إلى ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، وعلى رأسها إيدين هازارد نجم وقائد منتخب بلجيكا، وكذلك لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل.

يذكر أن زين الدين زيدان كان قد صرح من قبل وأكد أنه لن يخاطر بأي لاعب يعاني من إرهاق بدني في هذه الفترة من الموسم.

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