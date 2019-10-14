حرمان نجم ريال مدريد من تمثيل منتخب بلاده بسبب "التخاذل"

قالت صحف إسبانية، أن لاعب ريال مدريد قد تم منعه من المشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الدولية هذا الأسبوع، ليس بسبب قلة مشاركته مع فريقه ريال مدريد في هذه الفترة، بل سبب كون اللاعب قد تحايل على الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق ورفض الإنضمام لمعسكر أقيم في شهر ستمبر الماضي.





وقالت الصحف الإسبانية، أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد قد تم إستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده صربيا، بعدما تم إستدعاء لنجم ريال مدريد للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة لوكسمبورج في شهر سبتمبر الماضي، ولكن اللاعب وقتها قد أدعى الإصابة ورفض الذهاب إلى تلك المباراة رفقة منتخب صريبا.





وفي هذا الصدد، قالت صحيفة آس الإسبانية، أن المدير الفني لمنتخب صريبا، ليوبيشا تومباكوفيتش، قد قرر بشكل رسمي معاقبة اللاعب ومهاجم نادي ريال مدريد وإستبعاده من معسكر شهر أكتوبر الجاري، نظرًا لتخاذله وتقاعسه عن نداء الواجب الوطني، وغيابه عن معسكر شهر سبتمبر الماضي.





يذكر أن لوكا يوفيتوش صاحب ال21 عام قد إنتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ولكن اللاعب الصربي قد فشل في المشاركة بشكل أساسي رفقة ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، والذي يفضل كريم بنزيمة في مركز المهاجم الصريح للنادي الملكي.



