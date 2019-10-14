محام يفجر مفاجأة عن شهادة ميلاد قاتل "شهيد الشهامة" (فيديو)



وأضاف "طايل" في مداخلة مع برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة المحور الفضائية، موجها حديثه لوالد القتيل: "ابنك شهيد وحق ابنك مش هيضيع، ومش هيروح".



وناشد المحامي بالنقض، المشرعين ومجلس النواب بتعديل قانون الطفل، لأنه في المادة 111، لا تجيز الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز عمره 18 عام أثناء ارتكاب الجريمة.



وتابع أنه إذا ارتكب الطفل الجريمة قبل بلوغ سن 15 سنة وحتى أقل 18 جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت العقوبة بالسجن يُحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.



وأوضح: "يعني إية عيل عنده 18 سنة أو أقل بيوم ولا اتنين يرتكب جريمة قتل بكافة ظروفها المشددة، ولا يحصل على العقوبة"، مشيرا إلى أن جريمة قتل "شهيد الشهامة" يتوافر فيها أركان "الإصرار والترصد".



ووجه رسالة "طمأنة" إلى والد الشاب القتيل، وقال له: "إن شاء الله هيظهر إن الولد أكتر من 18 سنة، فيه تلاعب في شهادة ميلاد الولد (في إشارة للقاتل) بيعملوا تمثيلية رخيصة إلا أن ربنا بالمرصاد".



الجدير بالذكر أن الشاب محمود البنا، والمعروف باسم "شهيد الشهامة"، قُتل على يد شاب أخر يدعى محمد راجح، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الكثيرين بمحاسبة الشاب القاتل.

تقدم عادل طايل، المحامي بالنقض، بالعزاء لوالد الشاب محمود البنا، الذي قتل أثناء دفاعه عن فتاة، والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة".