برشلونة يسعي لضم مهاجم ليفربول
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
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السيد علي
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أفادت تقارير الصحف الإنجليزية، أن البرازيلي رومبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أحد المرشحين للانتقال لبرشلونة الإسباني.
وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الفريق الكتالوني يدرس إمكانية ضم البرازيلي من الريدز.
وكان قد ضم برشلونة عدة تعاقدات من ليفربول، من بينهم سواريز، ومؤخرًا البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انتقل للفريق الكتالوني في شتاء 2018.
وأكد التقرير أن ليفربول لن يقبل برحيل مهاجمه بسهولة، حيث يعد فيرمينو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل ليفربول.
وبالرغم من موقف الليفر إلا أن الصحيفة، أكدت أن فيرمينو ليس أولوية لبرشلونة في الوقت الحالي في ظل اهتمامه بأسماء أخرى كماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.
وأشارت في وقت سابق صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها أن هناك أربعة أسماء مرشحة لتعزيز هجوم برشلونة وخلافة سواريز، ولم تذكر فيرمينو من بينهم.
يذكر أن فيرمينو يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023.
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