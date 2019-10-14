ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يسعي لضم مهاجم ليفربول

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
Advertisements
برشلونة يسعي لضم مهاجم ليفربول
صلاح وفيرمينيو
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
أفادت تقارير الصحف الإنجليزية، أن البرازيلي رومبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، أحد المرشحين للانتقال لبرشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن الفريق الكتالوني يدرس إمكانية ضم البرازيلي من الريدز.

وكان قد ضم  برشلونة عدة تعاقدات من ليفربول، من بينهم سواريز، ومؤخرًا البرازيلي فيليب كوتينيو، الذي انتقل للفريق الكتالوني في شتاء 2018.

وأكد التقرير أن ليفربول لن يقبل برحيل مهاجمه بسهولة، حيث يعد فيرمينو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيل ليفربول.

وبالرغم من موقف الليفر إلا أن  الصحيفة، أكدت أن فيرمينو ليس أولوية لبرشلونة في الوقت الحالي في ظل اهتمامه بأسماء أخرى كماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشارت في وقت سابق صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها أن هناك أربعة أسماء مرشحة لتعزيز هجوم برشلونة وخلافة سواريز، ولم تذكر فيرمينو من بينهم.

يذكر أن فيرمينو يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2023.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: صلاح وفيرمينيو خلافة سواريز برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status