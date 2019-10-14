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نجم منتخب مصر يقترب أكثر من الانضمام للدوري الإيطالي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:38 ص
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نجم منتخب مصر يقترب أكثر من الانضمام للدوري الإيطالي
منتخب مصر
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اقترب واحد من نجوم منتخب مصر من الانضمام إلى الدوري الإيطالي الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في مفاجأة غير متوقعة خلال الميركاتو القادم.


النني يقترب من الانضمام إلى الدوري الإيطالي

وكشفت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن المصري محمد النني لاعب وسط منتخب مصر ونادي بشكتاش التركي أصبح قريب من الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي خلال يناير القادم.


وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من تواجد النني في نادي بشكتاش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ولكنه يبدو أنه سينضم إلى ميلان في الشتاء بالتحديد عقب تغيير مدرب الميلان.


يذكر أن ساشا إيمباشر وكيل اللاعبين كان متواجدا في مقر نادي ميلان الجمعة الماضية لعرض بعض أسماء اللاعبين على النادي من ضمنهم النني.


انضمام النني إلى نادي بشكتاش.

وكان النني قد انتقل إلى صفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.


وقد شارك محمد النني في 3 مباريات حتى الآن مع نادي بشكتاش خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

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