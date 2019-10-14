ندى بسيوني تثير جدل جمهورها من داخل دير سانت كاترين





شاركت الفنانة ندى بسيوني، صورة لها منذ قليل على موقع تبادل الصور والڤيديوهات "إنستجرام"، وهي تضيئ الشموع في دير سانت كاترين.





وعلقت "بسيوني" على الصورة التي نشرتها قائلة: " دير سانت كاترين معا نصلي، ملتقى الأديان السماوية، اذكرك في قلبي.. فذلك عالمي

جلال الدين الرومي".





وبناءً على ذلك حدثت ضجة بين الجمهور متسائلين "هل ندى مسلمة أم مسيحية" وتوالت التعليقات فسال شخص "هل انتي مسيحية؟" وعلق آخر "ما هي ديانتك؟".





فردت على التعليقات "أنا مسلمة واسمي ندى محمد مصطفى، ايه المشكله في الشمع عادي كل الناس في الدير ولعوا الشمع وفيهم محجبات".





وجاءت بعض التعليقات التي تدافع عنها حيث أضاف أحد المتابعين: "ندي مسلمة تحترم كل الأديان، شو اللي صار كلها بيوت الله يعني المسلم إذا راح الكنيسة بيكون أرتد عن دينه! ماهذه العقول المريضة!".





وتابعت أخرى "هو علشان متصورة جوه الدير ولا متصورة قدام الشموع يبقى اتبعت دين غير دينها وحدوا الله يا جماعة

معلش الناس اللي بتقول ديننا الإسلام ومحسسني إنها طلعت من الدين علشان اتصورت في الدير هو حضراتكم متعرفوش إننا مينفعش ندخل الجنة لو معترفناش بسيدنا عيسى والإنجيل كمان دي بتود أخواتنا المسيحيين مش بتخرج من الإسلام اتقوا الله".





يذكر أن الديانة الحقيقة لندى بسيوني، هي الديانة الإسلامية هي تقوم بزيارة الدير لدعم وتعزيز السياحة المصرية بنشرها مجموعة من زيارتها الداخلية.



