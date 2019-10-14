مرتضي يرد عن هروب ساسي والنقاز: "بكرا راجعين"

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، تسديد مستحقات عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل خوض مباراة القمة أمام الاهلي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها السبت المقبل.





وصرح رئيس الزمالك في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين: " 7 أو 8 لاعيبة هياخدوا فلوسهم قبل ماتش الأهلي، وعايز أسأل راجل من لاعيبة الأهلي يقولي خدوا فلوس ولا لأ، أنا بقولهم لا، أنا مش هبيع ساسي، بيعوا انتوا محمود الخطيب مش هيجيبلكم فلوس".





وواصل منصور : "كان فيه ناس بتقول أن ساسي والنقاز هربوا ومش هيرجعوا مصر، وأنا بقولهم جايين بكرة الصبح النادي".





وأفادت تقارير صحفية تونسية، أمس الأحد، عن هروب التونسي فرجاني ساسي من نادي الزمالك، والبقاء في بلاده عقب المشاركة مع نسور قرطاج في لقاء الكاميرون الودي، تمهيدًا للانتقال للترجي التونسي، بعد رفضه تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، مفضلًا العودة لتونس بعد إصرار أسرته على الاستقرار في بلادهم.





ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك، لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.





الزمالك يدخل اللقاء في المركز الرابع، برصيد 7 نقاط، خلف المقاولون وبيراميدز بنفس الرصيد، ويعتلى الصدارة النادي الأهلي بـ 9 نقاط.



