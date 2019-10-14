مرتضي منصور: فوق يا محمد صلاح الدنيا مش دايمة لحد

شن رئيس نادي الزمالك، هجوماً علي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على هامش غيابه عن معسكر منتخب مصر، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام بتسوانا، مساء الييوم الإثنين.





وصرح رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم: "محمد صلاح مش فاضي، خليه في حضن عارضة الأزياء، المفروض تفتخر أن تمثل منتخب بلادك، مش رئيس البلد دي اللى استقبلك قبل كدة، أحسن فنادق وحراسات خاصة بتجيلك، مش أنت برضوا اللى رفضت تقابل أهل قريتك في العيد، الناس دي اللى فرحانة بيك يا محمد وهتدفن وسطهم".





وواصل رئيس الزمالك: "لو أنت أخواني أطلع وقول أن أخواني، وأكشف وقول لكل الناس، فوق يا محمد أنت مش زويل ولا نجيب محفوظ، وبعد اعتزالك هتشتغل مدرب في أي نادي".





وإختتم منصور حديثه قائلًا: "فوق يا محمد يا صلاح الدنيا مش دايمة لحد".





وكان الفرعون المصري، قد تصدر غلاف مجلة "GQ" الخاصة بالأزياء في الشرق الأوسط، بصحبة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.





وأثار "صلاح" جدلا كبيرا بعد هذه الصور التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" مع البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، أحد عارضات الأزياء والتي تشارك دائما في حملات دعائية مع أحد أكبر شركات الملابس الداخليةن كانت أبرزها بالمسوم الماضي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتسو الإيطالي.





وكان الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة بقيادة حسام البدري، قد قرر إعفاء محمد صلاح من التواجد في معسكر المنتخب الجاري لخوض ودية بتسوانا، مفضلاً قضاء فترة راحة، للتخلص من حالة الإجهاد التي يعاني منها حاليًا بسبب ضغط المباريات مع فريقه بمختلف المسابقات.





وأكد الجهاز الفني للمنتخب الأول أن "صلاح" سيتواجد في المعسكر المقبل، استعدادًا لبداية مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021.





وضمت القائمة المشاركة في المعسكر والمباراة كلًا من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام.





خط الدفاع: رجب بكار – أحمد فتحي – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد حجازي - أيمن أشرف – عبدالله جمعة – محمد حمدي.





خط الوسط: طارق حامد – حمدي فتحي – عبدالله السعيد – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – عمر جابر - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد النني. خط الهجوم: حسام حسن – عمر السعيد - أحمد حسن "كوكا".





يُذكر أن عمر السولية، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي، كان متواجد بالقائمة، إلا أن جهاز المنتخب قرر استبعاده بعد تعرضه للإصابة خلال لقاء القلعة الحمراء وأسوان الأخير بالدوري.



