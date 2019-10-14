مصر وبوتسوانا _ حسام البدري يستقر على 7 لاعبين شاركوا أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم

يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الدولي إبراهيم نور الدين.

تعد مباراة مصر وبوتسوانا هي المباراة الأولي للمنتخب الوطني منذ لقاء جنوب أفريقيا في ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية والذي أقيم في السادس من يوليو الماضي التي خسرها (0 – 1) في ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.