مي سليم تكشف عن شخصيتها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"

نشرت الفنانة مي سليم، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لها من كواليس تصوير مسلسلها الجديد وظهرت بملابس الشخصية التي تجسدها وهي "فتنة" قائلة: "أستنوا فتنة في حواديت الشانزليزيه، قريبآ".





ظهرت الفنانة مي سليم، بواحدة من إطلالات شخصية مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وشوقت جمهورها لمشاهدتها في دور فتنة.





مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، شارك في بطولته مي سليم، إياد نصار، منة جلال، داليا مصطفى، إنجي المقدم، إدوارد، هاجر الشرنوبي، عزوز عادل، بالإضافة إلى ضيوف الشرف حمدي الوزير، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، ليلى عز العرب، ندى عادل، عارفة عبد الرسول.





مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، من إنتاج شركة "سينرجي"، منتج فني فتحي إسماعيل، مدير التصوير أحمد فتحي، مهندس الديكور تامر إسماعيل، إشراف عام حسام شوقي، تصميم ملابس ملك ذو الفقار .





شاركت الفنانة مي سليم في العديد من الأفلام منها : فيلم الديلر عام ٢٠١٠، عش البلبل عام ٢٠١٣، المعدية عام ٢٠١٤، زنقة ستات عام ٢٠١٥، شكة دبوس عام ٢٠١٥، مش رايحين في داهية عام ٢٠١٧، خير وبركة عام ٢٠١٧، قرمط بيتمرمط عام ٢٠١٩، محمد حسين عام ٢٠١٩.





كما شاركت الفنانة مي سليم، أيضآ في العديد من المسلسلات منها: في عام2011: مكتوب على الجبين، عام 2012: حارة خمس نجوم، 2012: فيرتيجو ، 2012: عروسة ياهوو ، 2013: مزاج الخير، 2013: خلف الله ،2013: الوالدة باشا، 2013: بدون ذكر أسماء ،2014: كيد الحموات ،2014: الصياد ،2014: جبل الحلال ،2014: فرق توقيت ، 2015: ولي العهد ،2015: حواري بوخارست ،2017: إختيار إجباري ،2017: الأب الروحي ،2018: عوالم خفية ، 2018: الرحلة ،2018: واكلنها والعة.





شاركت الفنانة مي سليم في مسرحية واحدة " حبيبي المضروب " عام ٢٠١٣ .